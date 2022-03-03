توصية جديدة للصحة العالمية بشأن علاج كورونا

وأعلنت مجموعة خبراء دوليين تابعة لمنظمة الصحة العالمية لصحيفة "بريتيش ميديكال جورنال"، أن هذا العقار "مولنوبيرافير" موصى به "للمصابين بأعراض غير حادة من كوفيد-19 ومعرضين لخطر الاستشفاء أكثر من غيرهم".وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان أن التوصية ترتكز على معطيات جديدة صادرة عن ست تجارب ارتكزت على مراقبة عينة عشوائية من 4796 مصابا، وهي أكبر مجموعة بيانات عن هذا الدواء حتى الآن.والمصابون المعرضون لخطر الاستشفاء هم غير الملقحين، كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو المصابون بأمراض مزمنة.في المقابل قالت المجموعة إن "المصابين الشباب والذين هم بصحة جيدة، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات" يجب ألا يتناولوا العلاج.و"مولنوبيرافير" هو عقار مضاد للفيروسات، ويجب تناوله فورا بعد ظهور الأعراض، ولمدة خمسة أيام لمنع الفيروس من التكاثر.وتهدف نتائج التجارب إلى إثبات أن "مولنوبيرافير" يخفض خطر الدخول إلى المستشفى (انخفاض بواقع 43 حالة استشفاء من 1000 مصاب معرضين للخطر)، والوقت اللازم لانحسار الأعراض (في المتوسط أقل بـ 3.4 أيام).