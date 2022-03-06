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خبراء: 15% من سكان هذه المدينة مصابون بفيروس كورونا

كورونا اليوم

2022-03-06 | 04:38
خبراء: 15% من سكان هذه المدينة مصابون بفيروس كورونا
2,592 مشاهدة

أكد خبراء صحيون أن 15% من سكان مدينة هونغ كونغ مصابون بفيروس كورونا.

وحسب رويترز قال خبراء الصحة في المستعمرة البريطانية السابقة، إن حوالي 15% من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة مصابون بالفعل.

وقد ارتفعت وتيرة الإصابات في الآونة الاخيرة، حيث أبلغت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن 31008 حالات إصابة جديدة بكورونا، و19 و153 حالة وفاة يوم الأحد.
وقال أمين عام المدينة إنه لا ينبغي للسكان القلق بشأن خطة الاختبارات الجماعية التي تلوح في الأفق، مع الإعلان عن التفاصيل وضمان السلطات توريد الغذاء بشكل ثابت.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الارتفاع الهائل في الإصابات بفيروس كورونا قد دفع المستشفيات ومراكز العزل ودور الجنازات إلى ما هو أبعد من طاقتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تجريد أرفف السوبر ماركت لليوم السابع على التوالي، مع قيام السكان القلقين بتخزين المنتجات التي تُركت على الأرفف من التوفو وصلصة الصويا إلى الخضروات المجمدة.

ومع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية، نفذت هونغ كونغ أكثر قيودها صرامة، مع قيود على التجمعات العامة لأكثر من شخصين، وأغلقت معظم الأماكن، وحظرت الرحلات الجوية إلى المدينة من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وحاولت الحكومة مرارًا وتكرارًا طمأنة السكان بعد الفوضى واسعة النطاق هذا الأسبوع بسبب الرسائل المتضاربة للسلطات حول ما إذا كان سيتم إغلاق جميع أنحاء المدينة أو لا.
في حين قالت زعيمة المدينة كاري لام إن المركز الذي يحكمه الصين لن يخضع لإغلاق كامل خلال الاختبارات الجماعية، لكن لا يزال السكان قلقين بشأن ما يمكن توقعه.

وأصيبت المستعمرة البريطانية السابقة بأكثر من 470 ألف إصابة بفيروس كوفيد، في حين حدثت معظم الوفيات البالغ عددها نحو 1800 حالة في الأسبوعين الماضيين، وكثير منهم من كبار السن غير المحصنين حيث انتشرت العدوى في مئات من دور رعاية المسنين.

وقد أدى الارتفاع المفاجئ في الإصابات إلى شل القوى العاملة في نظام الرعاية الصحية والنقل العام ومشغلي مراكز التسوق وكذلك الخدمات البريدية ومحلات السوبر ماركت والصيدليات.

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