خبراء: 15% من سكان هذه المدينة مصابون بفيروس كورونا

وحسب رويترز قال خبراء الصحة في المستعمرة البريطانية السابقة، إن حوالي 15% من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة مصابون بالفعل.وقد ارتفعت وتيرة الإصابات في الآونة الاخيرة، حيث أبلغت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن 31008 حالات إصابة جديدة بكورونا، و19 و153 حالة وفاة يوم الأحد.وقال أمين عام المدينة إنه لا ينبغي للسكان القلق بشأن خطة الاختبارات الجماعية التي تلوح في الأفق، مع الإعلان عن التفاصيل وضمان السلطات توريد الغذاء بشكل ثابت.وقالت تقارير إعلامية محلية إن الارتفاع الهائل في الإصابات بفيروس كورونا قد دفع المستشفيات ومراكز العزل ودور الجنازات إلى ما هو أبعد من طاقتها.يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تجريد أرفف السوبر ماركت لليوم السابع على التوالي، مع قيام السكان القلقين بتخزين المنتجات التي تُركت على الأرفف من التوفو وصلصة الصويا إلى الخضروات المجمدة.ومع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية، نفذت هونغ كونغ أكثر قيودها صرامة، مع قيود على التجمعات العامة لأكثر من شخصين، وأغلقت معظم الأماكن، وحظرت الرحلات الجوية إلى المدينة من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.وحاولت الحكومة مرارًا وتكرارًا طمأنة السكان بعد الفوضى واسعة النطاق هذا الأسبوع بسبب الرسائل المتضاربة للسلطات حول ما إذا كان سيتم إغلاق جميع أنحاء المدينة أو لا.