الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا: تحتاج للتحديث

وقالت الصحة العالمية في بيان جديد لها، تدعم المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG- CO-VAC بقوة الوصول العاجل والواسع إلى لقاحات كورونا الحالية للسلسلة الأولية والجرعات المعززة، خاصة للمجموعات المعرضة لخطر الإصابة بمرض حاد، وبالنظر إلى أن لقاحات كورونا الحالية تستمر في توفير مستويات عالية من الحماية ضد المرض الشديد والموت، حتى في سياق تداول اوميكرون.ومع ذلك، أكدت أنه لضمان توفير لقاحات كورونا الحماية المثلى في المستقبل، قد تحتاج إلى تحديث مع ظهور متغيرات جديدة متميزة، قد تكون اللقاحات المحدثة أحادية التكافؤ تستهدف المتغير المنتشر السائد، أو متعددة التكافؤ بناءً على متغيرات مختلفة.من الناحية المثالية، ستمنع لقاحات كورونا العدوى وانتقالها، بالإضافة إلى توفير الحماية من الأمراض الشديدة والوفاة، قد يكون تطوير لقاحات كورونا، بالإضافة إلى تطوير لقاحات قادرة على استنباط مناعة الغشاء المخاطي، خيارات مرغوبة، لكن الإطار الزمني لتطويرها وإنتاجها غير مؤكد.وتواصل المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تكوين لقاح كورونا TAG-CO- VAC تشجيع مصنعي لقاحات كورونا على إنشاء وتقديم بيانات إلى منظمة الصحة العالمية حول أداء لقاحات كورونا الحالية والمتغيرة بحيث يمكن اعتبارها جزءًا من إطار عمل واسع لاتخاذ القرار بشأن تكوين لقاح كورونا، مما يسمح للمجموعة الاستشارية بإصدار نصائح أكثر تحديداً إلى منظمة الصحة العالمية بشأن التعديلات اللازمة لتكوين سلالة لقاح كورونا.