باستثناء هذه الفئة.. الغاء المطالبة بفحص الـ PCR خلال السفر من وإلى العراق

وذكرت سلطة الطيران في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية (COVID-19)، للوافدين إلى العراق أو المغادرين منه، سواء من المواطنين العراقيين أو الأجانب والذي يكون أعمارهم 12 سنة فما فوق تبيّن تلقيهم جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)، أو جرعتين لبقيّة الأنواع، وعدم المطالبة بنتيجة فحص (PCR) عند مغادرة العراق أو الدخول إليه بدءاً من الأول من نيسان 2022".وأضافت أنه "يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة والزامه بجلب فحص PCR سالب أجري خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة يثبت عدم إصابته بـCOVID – 19".