Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحطم طائرة عسكرية في إيطاليا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"اللقاح الروسي".. الصحة العالمية تعلق تقييمها لهذا السبب

كورونا اليوم

2022-03-16 | 17:40
"اللقاح الروسي".. الصحة العالمية تعلق تقييمها لهذا السبب
918 مشاهدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تعليق تقييمها للقاح الفيروسي "سبوتنيك في" الروسي في الوقت الحالي، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت ماريانغيلا سيماو خبيرة اللقاحات منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إن مسؤولي منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة كانوا من المقرر أن يزوروا روسيا في 7 مارس - بعد أسابيع فقط من الحرب - لتقييم المنشآت التي ينتج فيها "سبوتنيك في".

وقالت سيماو "لقد تم تأجيل عمليات التفتيش إلى موعد لاحق"، فيما تأثر التقييم وعمليات التفتيش بسبب الوضع.

وأوضحت أن حجز الرحلات كان صعباً وأن هناك مشكلات تتعلق ببطاقات الائتمان "وبعض المشكلات التشغيلية الأخرى".

وأغلقت الدول الغربية مجالها الجوي إلى حد كبير أمام الطائرات الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وفرضت عقوبات واسعة النطاق على المؤسسات المالية الروسية.

وقال سيماو "نوقش هذا الأمر مع الروس، وسيتم تحديد مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن".

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقييم لقاح Sputnik V الروسي للحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ منذ العام الماضي.

وسيسمح التفويض بشراء Sputnik V كجزء من جهود آلية كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Lancet في عام 2020 وشارك فيها أكثر من 20 ألف مشارك أن Sputnik V آمن وفعال بنسبة 91٪ ضد العدوى وفعال للغاية في منع الأشخاص من الإصابة بأعراض شديدة مع COVID-19.

لكن في أكتوبر الماضي، رفضت هيئة تنظيم الأدوية في جنوب إفريقيا اللقاح، مشيرة إلى بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة التي لم تتمكن الشركة المصنعة الروسية من الرد عليها.

وقال مسؤولون في جنوب إفريقيا إنهم قلقون من أن التكنولوجيا المستخدمة في لقاح Sputnik V قد لا تكون آمنة في السكان الذين يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن تقييمها لـ Sputnik V ما يزال مستمراً. وقد تم إعطاء اللقاح الضوء الأخضر في أكثر من 70 دولة، فيما لم يتم ترصد مشاكل كبيرة تتعلق بالسلامة حتى الآن.
 
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

دوليات

كورونا اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
18:22 | 2022-03-16 18:22
17:40 | 2022-03-16 17:40
17:22 | 2022-03-16 17:22
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.