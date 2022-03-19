Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصدر يغرد بذكرى النصف من شعبان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

جائحة "كورونا" تحصد أرواح أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم

كورونا اليوم

2022-03-19 | 05:57
جائحة "كورونا" تحصد أرواح أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم
المصدر:
روسيا اليوم
558 مشاهدة

تسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم في وفاة حوالي 6 ملايين و71 ألف شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها 468 مليونا و147268 إصابة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حتى الآن حوالي 80 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات فيها 971 ألف حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 657 حالة وفاة، وبلغ فيها عدد الإصابات أكثر من 29.5 مليون إصابة منذ بداية تفشي الجائحة.

وفي الهند حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 516 ألف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات 43.6 مليون إصابة، تليها المكسيك حيث بلغت حصيلة الوفيات 322 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات فيها 560 ألف إصابة.

وتأتي روسيا في المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات حيث سجلت حتى الآن 364 ألف حالة وفاة، وأكثر من 17.5 مليون إصابة.

وفي البيرو حصد الوباء أرواح 211 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 3.6 مليون إصابة منذ بداية تفشي الجائحة.

وتحتل بريطانيا المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات الذي بلغ حتى الآن 163 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 20 مليونا حتى الآن، تليها إيطاليا التي حصدت فيها الجائحة أرواح نحو 158 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 14 مليون إصابة بالفيروس.

وجاءت فرنسا في المرتبة التاسعة حيث سجلت حوالي 142 ألف وفاة، وأكثر من 20 مليون إصابة.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:47 | 2022-03-19 09:47
09:10 | 2022-03-19 09:10
09:02 | 2022-03-19 09:02
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.