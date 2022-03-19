لقاحات كورونا.. حديث دولي جديد عن مكافحة أوميكرون

وقال جينج جونجواي، المسؤول الذي يشرف على تطوير لقاحات كوفيد في مفوضية الصحة الوطنية، إنه جرى تحسين اللقاحات المعطل استخدامها على نطاق واسع في البلاد لمكافحة ما يصل إلى ثلاثة متحورات، بما في ذلك أوميكرون وسلفه دلتا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وقال إن قدرة أوميكرون على الهرب من المناعة التي تقدمها اللقاحات الحالية تبين في الدراسات أنها جزئية، ما يعني أن الحصول على التطعيم الكامل لايزال يخفض بشكل فعال دخول المستشفى للعلاج والإصابة بمرض الحاد والوفاة الناتجة عن المتحور، في حين أن الحصول على الجرعات التعزيزية يمكن أن يقلل خطر الإصابة.