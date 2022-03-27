رفع قيود "كورونا" في دولة مجاورة للعراق

وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحور أوميكرون في وقت سابق من هذا العام.وعزا رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان هذا الإجراء إلى "تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية".وأول هذه الإجراءات "السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة بدون اشتراط ارتداء الكمامة واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية".كما تقرر "إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية".كما قررت الحكومة "السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية وبدون التقييد بمسافات التباعد مع الالتزام بارتداء الكمامة".