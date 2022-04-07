إجراء صيني جديد في شنغهاي لاحتواء أكبر تفش لكورونا

شنغهاي تحت الإغلاق العام في محاولة لاحتواء أكبر تفش لكوروناالجيش الصيني يرسل أكثر من ألفي كادر طبي إلى شنغهاي على خلفية التفشي الجديد لـ"كوفيد -19".وذكرت حكومة مدينة شنغهاي، أن المركز المالي الصيني سجل 19660 إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض و322 إصابة مصحوبة بأعراض.ووضعت شنغهاي جميع سكانها تحت الإغلاق في أكبر مدينة في الصين التي تفرض القيود منذ بدء الوباء حيث اعترفت السلطات بصعوبة احتواء متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.وتم نشر ما لا يقل عن 38 ألفا من العاملين في المجال الطبي في شنغهاي من أجزاء أخرى من الصين.وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن العملية هي الأكبر منذ إغلاق ووهان في أوائل عام 2020، مشيرة إلى أنه تم إنشاء حوالي 20 ألف نقطة لجمع العينات في جميع أنحاء المدينة، وتم إرسال 50000 مسعف للمساعدة على اختبار السكان.