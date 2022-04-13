لهذا السبب.. الصين تطبق سياسة "عدم التسامح مطلقاً" في شنغهاي

وفرضت السلطات المحلية في المدينة اغلاقاً صارماً وارتداء ملابس الوقاية واتباع أساليب التعقيم حتى للأطفال الذين تثبت اصابتهم، فيما ظل الناس محبوسين في منازلهم وشققهم، وكثير منهم غير قادرين على تأمين الغذاء والإمدادات.وأكدت مصادر صينية ان الرئيس الصيني شي جين بينغ، وضع عبء الامتثال وتطبيق قيود كورونا على عاتق السلطات المحلية.من جانب اخر اكدت شركة بيجاترون، المسؤولة عن تجميع حوالي 30 بالمئة من أجهزة آيفون من آبل، إنها علقت الإنتاج في المدينة بسبب تلك القيود.