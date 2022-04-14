إيران تصدر تعليمات صحية جديدة بشأن المسافرين مع العراق

وقال مساعد وزير الصحة كمال حيدري بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية، إن "معيار دخول وخروج المسافرين الإيرانيين والعراقيين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا أو اختبار PCR بصلاحية 72 ساعة".وأصدر حيدري إعماماً جاء فيه: إثر قرار اللجنة المتخصصة بمقر مكافحة فيروس كورونا في 13 نيسان 2022 ، وبهدف تسهيل حركة المسافرين الوافدين أو المغادرين بين إيران والعراق، فأنه تقرر "ابتداءً من هذا التاريخ فصاعداً، اعتبار شهادة تلقي جرعتين من لقاح كورونا (أسبوعين على الأقل بعد الجرعة الثانية) أو اختبار PCR مدته 72 ساعة والذي يثبت عدم الإصابة بكورونا (لمن ليس لديهم شهادة تطعيم) هو معيار المرور".وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة قد اعلن في تغريدة في 5 نيسان، أن أخذ جرعتين من اللقاح يكفي لدخول العراق.وكتب محمد هاشمي في رسالة على تويتر: عقب الحديث بين المسؤولين المعنيين وممثل شركة الخطوط الجوية الإيرانية في العراق، فان العراق يسمح لدخول الزوار الذين تلقوا جرعتين من اللقاح (لقاح إيراني وغير إيراني).