روسيا تحذر من مخاطر الإصابة بأمراض "المناعة الذاتية" بعد كورونا

وأضاف موراشكو: "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19".كما حذر موراشكو من احتمال خطر تفشي كوفيد -19 في شهر يونيو القادم: "الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".وبحسب الوزير، من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.