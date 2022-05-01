روسيا تحذر من مضاعفات كورونا: قد تؤدي لهذه الأمراض

وقال موراشكو إن "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19".وحذر موراشكو "من احتمال خطر تفشي كوفيد -19 في شهر حزيران القادم: "الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر حزيران ونهاية أيار، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".وتابع، "من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس".