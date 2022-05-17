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حديث جديد للصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

كورونا اليوم

2022-05-17 | 15:55
حديث جديد للصحة العالمية بشأن "أوميكرون"
المصدر:
روسيا اليوم
1,377 مشاهدة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن توجه الصين المتشدد تجاه احتواء فيروس كورونا لا يمكن أن يستمر بسبب الطبيعة شديدة العدوى لمتحور "أوميكرون"، لكن الأمر يرجع لكل دولة لتقرر سياستها.

ووصف المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي استراتيجية الصين "صفر كوفيد" بأنها "غير مستدامة"، مضيفا: "نعرف الفيروس بشكل أفضل ولدينا أدوات أفضل، من بينها اللقاحات، ولهذا يجب أن يكون التعامل مع الفيروس مختلفا عما اعتدنا فعله في بداية الجائحة".

وأشار إلى أن "الفيروس تغير بشكل كبير منذ اكتشافه أول مرة في ووهان أواخر 2019، عندما أوقفت الصين انتشاره بشكل كبير بعمليات إغلاق"، مؤكدا أن "المنظمة نصحت المسؤولين الصينيين مرارا بشأن استراتيجيات احتواء كوفيد الموصى بها، لكن بالنسبة لاختيارهم للسياسات، فالأمر راجع لكل دولة لتقوم بذلك الاختيار".

وصرح مايكل رايان، مسؤول الطوارئ في الصحة العالمية، بأن المنظمة تعترف بمواجهة الصين وضعا صعبا مع كوفيد-19 مؤخرا وأشادت بالسلطات لإبقائها معدل الوفيات عند مستوى منخفض للغاية.

وقال: "نفهم سبب الاستجابة الأولية للصين وهو محاولة احتواء العدوى لأقصى مستوى، لكن تلك الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر وتحتاج لتطبيق عناصر أخرى من الاستجابة الاستراتيجية"، مشددا على أن "جهود التطعيم يجب أن تستمر".
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