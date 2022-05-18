كورونا يقتحم عائلة بايدن

وكان من المقرر أن ترافق آشلي (40 عاما) السيدة الأولى إلى الإكوادور وبنما وكوستاريكا، قبيل قمة الأمريكتين التي تستضيفها الولايات المتحدة والتي ستعقد في لوس أنجلوس الشهر المقبل.وقال متحدث باسم جيل بايدن إن آشلي لم تكن على اتصال وثيق بوالديها، أي أنها لم تمضي 15 دقيقة على الأقل على مدار 24 ساعة على بعد ستة أقدام من أي منهما.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس لم يلتق ابنته منذ "عدة أيام".ورحلة هذا الأسبوع هي المرة الثانية في شهر التي تضطر فيها آشلي بايدن إلى إلغاء خطط السفر مع والدتها. فكان من المفترض أن ترافق والدتها في زيارة إلى أوروبا الشرقية، ولكن في يوم الرحلة، تم الكشف عن أنها كانت على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس كورونا.