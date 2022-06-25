أكثر عدوى.. دولة عربية تحذر من موجة جديدة لكورونا

وقالت اللجنة في بيان: "نحن أمام موجة جديدة لكورونا، من المتوقع أن تكون أكثر عدوى وأسرع انتشارا، بحسب ما تشير أرقام الإصابات في لبنان، كما في باقي دول العالم".وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة تلقي المواطنيين للقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن نسبة الملقحين في لبنان ما زالت منخفضة ولا تتعدى الـ45%، وفق اللجنة.ونوهت الوزارة إلى أنه "يمكن أخذ اللقاح مجانا، وبغض النظر عن الجرعة (الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة) في أي من مراكز اللقاح الموزعة على جميع الأراضي اللبنانية، من دون موعد مسبق طيلة أيام الأسبوع".