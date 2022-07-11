دولة أوروبية تحذر من إمكانية إعادة فرض قواعد كورونا

حذر وزير الصحة البريطاني سيد كمال، من إمكانية إعادة فرض قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا، إذا كان لحالات الإصابة المتزايدة تأثير على النظام الصحي.



وتشير البيانات الرسمية إلى أن 2.7 مليون شخص أصيبوا بكورونا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 18٪ من 2.3 مليون في الأسبوع السابق.



وهل الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات في حال كان للحالات المتزايدة تأثير على النظام الصحي، قال كمال إن "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تركز على تراكم الحالات".

وأشار إلى أنه "إذا وصل الأمر إلى نقطة تؤثر فيه على التراكم، فمن الواضح أنه قد يتعين إدخال إجراءات جديدة".