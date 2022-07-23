حصيلة ملفتة لإصابات كورونا في دولة خليجية

وذكرت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول إصابة بلغ 981657 حالة.‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2331 حالة.‌‎‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 1311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 961307 حالات.