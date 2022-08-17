كورونا حول العالم.. خبر سار يخص معدل الإصابات والوفيات

وذكرت المنظمة في نشرتها الأسبوعية أن عدد حالات الإصابة الجديد بفيروس كورونا انخفض بنسبة 24% من 8 إلى 14 أغسطس، مقارنة بالأسبوع السابق، وتم تسجيل 6٪ وفيات أقل بسبب الفيروس.وتلقت منظمة الصحة العالمية خلال السبعة أيام الأخيرة تقارير عن 5460641 إصابة و15072 حالة وفاة.وتم تسجيل انخفاض ملحوظ في الإصابات في أوروبا وإفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، بينما سُجلت زيادة في الإصابات في منطقة غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.