كورونا من جديد.. إغلاق يشمل الملايين في دولة آسيوية

ووفق القرار سيلازم سكان مدينتي شنغدو وشينال في مقاطعة خبي، بيوتهم، حتى نهاية الأسبوع بعد ظهور بؤرة للفيروس.وفرض على أكثر من 13 مليون شخص في بلدة تي دجان الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بي سي آر" إثر الكشف عن ثماني إصابات بالفيروس خلال يومين.وتفرض السلطات الصينية إغلاقا موجها في مواقع محددة، كما تلزم القيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة، وتلوح بإمكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.