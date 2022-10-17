الصحة تعلن الموقف الوبائي الأسبوعي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت " 193 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 331 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة بالفيروس".وأشارت إلى تلقي 31891 شخصاً للقاح الجائحة خلال الأسبوع الماضي.