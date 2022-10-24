الصحة تعلن الموقف الاسبوعي لجائحة كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت 186 إصابة جديدة ب‍كورونا، فيما تماثلت 209 حالة للشفاء".وأضاف البيان، أنه "لم تسجل أي حالة وفاة ب‍كورونا، فيما تلقى 33840 شخصا للقاح".