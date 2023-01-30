الصحة العالمية تبقي على حالة الطوارئ القصوى: كورونا ما يزال يثير القلق

وذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن "فيروس كورونا ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا".وأضافت المنظمة أن "لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كورونا".ويأتي هذا القرار من المنظمة الدولية بعد 3 سنوات على إعلان المرض، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ، بحسب ما ذكرت فرانس برس.