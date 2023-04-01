"فيروس ماربورغ".. دول عربية تصدر توصيات لرعاياها

أوصت دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ، الذي بدأ يدق ناقوس الخطر مع إعلان الدولتين عن رصد تفشيات للمرض القاتل.



الإمارات

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على حسابها الرسمي على تويتر: "نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ". وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية".



وأهابت بـ" مواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتواصل للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة. قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على حسابها الرسمي على تويتر: "نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ". وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية".وأهابت بـ" مواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتواصل للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة.

الكويت

أوصت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

ودعت رعايا دولة الكويت المتواجدين في الدولتين والدول المجارة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائينة الصادرة عن السلطات الصحية المحلية، واتخذا التدابير اللازمة والتي تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى، وفق وكالة أنباء الكويت.

عمان

أصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانا يوم الخميس، دعت فيه مواطني سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وأوضح البيان أن الوزارة تراقب عن كثب المرض في هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 في المائة.

السعودية

نصحت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، يوم الجمعة، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة السعودية: "إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصي بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة".

وأكد المصدر أن تلك التوصية تمتد إلى "حين السيطرة على المرض".



ماذا تعرف عن فيروس "ماربورغ"

ينتمي الفيروس إلى عائلة "إيبولا"، وقد تفشى في السابق بأماكن أخرى عبر القارة السمراء بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

ولا تنتقل العدوى من الأشخاص المصابين بفيروس "ماربورغ" إلى الأخرين عادة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم.

ويمكن أن ينتقل "ماربورغ" عن طريق الدم أو سوائل الجسم أو الأشياء الملوثة كالأغطية أو الملابس أو الإبر.

كما يمكن أن تنتقل العدوى إلى أفراد الأسرة أثناء قيامهم برعاية أقاربهم المرضى بهذه العدوى، حسبما ذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي.

ويمكن أن يُصاب أفراد الطاقم الطبي أيضا إذا لم يستخدموا معدات الوقاية الشخصية المتخصصة التي تغطيهم من الرأس إلى أخمص القدمين.

وعادة يبدأ ظهور مؤشرات وأعراض فيروس "ماربورغ" فجأة خلال 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وتتضمن مؤشرات المرض والأعراض المبكرة، الحمى، والصداع، وآلام في المفاصل والعضلات.

ومع مرور الوقت، تصبح الأعراض حادة بشكل متزايد وقد تتضمن، الغثيان والقيء والإسهال الذي قد يكون دمويا، بالإضافة إلى احمرار العين وطفح جلدي، وألم الصدر، والسعال، والتهاب الحلق، وألم بالمعدة، ونقص الوزن الشديد.