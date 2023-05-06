Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد إنهاء الطوارئ.. حديث عن مستقبل العالم مع كورونا

كورونا اليوم

2023-05-06 | 17:04
بعد إنهاء الطوارئ.. حديث عن مستقبل العالم مع كورونا
المصدر:
Sky News عربية
1,579 مشاهدة

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، مما أثار جدلا بشأن استجابة الأنظمة الصحية على مستوى العالم للجائحة، بعد 3 سنوات من تكبيدها الاقتصاد العالمي أضرارا بالغة.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو" أن تصريح المنظمة يمثل نقطة تحول رئيسية في الاستجابة العالمية للأزمة، التي أودت بحياة ما يقرب من 7 ملايين شخص، وتسببت في حوالي 65 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19".

ويأتي قرار إنهاء أعلى مستوى تأهب من الصحة العالمية بعد أكثر من 3 سنوات منذ الإعلان لأول مرة في 30 يناير 2020، حيث انتشر فيروس كورونا خارج الصين وأصبح مسؤولو المنظمة في جميع أنحاء العالم يشعرون بالذعر بشكل متزايد.

إلا أن خبراء في مجال الصحة يعتقدون، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ العالمية فإن كورونا ومتحوراته لم تنته إلى الآن، ومن ثم يجب الأخذ في الاعتبار إيلاء السلطات الصحية اهتماما بمراقبة الوضع الوبائي، وحالة المصابين خاصة الفئات الأكثر خطورة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويأتي قرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، بعد توصية من لجنة من خبراء المنظمة التي وجدت أن الوضع لم يعد يفي بالمعايير التي يتم تصنيفها على أنها حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية.
 
وقال غيبريسوس إنه "بأمل كبير أعلن انتهاء (كوفيد 19) كحالة طوارئ صحية عالمية.
 
في حين لا يوجد تعريف متفق عليه رسميا للجائحة، فإن حالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، هي تسمية رسمية تؤدي إلى إجراءات وتوصيات معينة بموجب اللوائح الصحية الدولية بشأن المراقبة والإبلاغ والاستجابة.
 
ويتم إصدار تلك الحالة للأحداث المفاجئة، التي لها تداعيات على الصحة العامة خارج بلد واحد، وتتطلب إجراءات دولية فورية.
 
وحذر مدير الصحة العالمية من أن "أسوأ شيء يمكن أن تفعله أي دولة هو أن تتخلى عن حذرها، أو ترسل رسالة إلى مواطنيها مفادها أن (كوفيد 19) لم يعد يدعو للقلق".
 
في الأسابيع الأخيرة، كانت حالات الإصابة والوفيات العالمية الناجمة عن كورونا في انخفاض، وهي أقل مما كانت عليه خلال أسوأ موجات الوباء.
 
لكن حتى مع انخفاض الإصابات والوفيات، كانت منظمة الصحة مترددة في إزالة صفة "الطوارئ"، حيث وجدت اللجنة في اجتماع يناير الماضي أنه لا يزال هناك عدد كبير من الوفيات الناجمة عن الفيروس مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية الأخرى وعدم اليقين بشأن ظهور المتحورات.
 
وعلى مستوى العالم، كانت هناك أكثر من 765 مليون حالة إصابة بكورونا، في حين كانت أوروبا الأكثر تسجيلا للحالات بواقع 276 مليونا.
 
وأظهرت بيانات منظمة الصحة أن معدل الوفيات بسبب المرض تباطأ من ذروة بلغت أكثر من 100 ألف شخص في الأسبوع في يناير 2021، إلى ما يزيد قليلا عن 3500 في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل 2023.

وتعكف منظمة الصحة في الوقت الراهن، على تشكيل لجنة مراجعة لتطوير توصيات طويلة الأجل للبلدان حول كيفية إدارة جائحة كورونا على أساس مستمر.

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لللقاحات والتحصين سيث بيركلي، إن "العالم مستعد للانتقال إلى المرحلة التالية"، مضيفا: "لكن بينما يمثل اليوم معلما تاريخيا، يجب أن نكون واضحين أيضا بشأن الحاجة إلى الاستمرار في حماية الأشخاص الأكثر ضعفا لدينا، كما نفعل مع الأمراض الفتاكة الأخرى التي يمكن الوقاية منها".
 
 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  

دوليات

كورونا اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
موازنة الربع تقترب من عتبة التشريع - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-06
Play
موازنة الربع تقترب من عتبة التشريع - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-06
رحال
Play
رحال
مدينة عنه في الأنبار - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-06
Play
مدينة عنه في الأنبار - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-06
Play
نشرة ٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٦ الى ١٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-06
Play
من ٦ الى ١٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-06
Biotic
Play
Biotic
صحة النساء ونوبات الذعر الليلي - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-05
Play
صحة النساء ونوبات الذعر الليلي - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-05
علناً
Play
علناً
الخلافات بين الاقليم والمركز فيما يتعلق بالموازنة - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-04
Play
الخلافات بين الاقليم والمركز فيما يتعلق بالموازنة - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-04
بعد التحري
Play
بعد التحري
النزاعات العشائرية .. رصاص عشوائي يهدد السلم المجتمعي - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-04
Play
النزاعات العشائرية .. رصاص عشوائي يهدد السلم المجتمعي - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-04
Morning Live
Play
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
Play
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
Play
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
Play
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
موازنة الربع تقترب من عتبة التشريع - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-06
Play
موازنة الربع تقترب من عتبة التشريع - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-06
رحال
Play
رحال
مدينة عنه في الأنبار - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-06
Play
مدينة عنه في الأنبار - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-06
Play
نشرة ٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٦ الى ١٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-06
Play
من ٦ الى ١٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-06
Biotic
Play
Biotic
صحة النساء ونوبات الذعر الليلي - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-05
Play
صحة النساء ونوبات الذعر الليلي - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-05
علناً
Play
علناً
الخلافات بين الاقليم والمركز فيما يتعلق بالموازنة - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-04
Play
الخلافات بين الاقليم والمركز فيما يتعلق بالموازنة - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-04
بعد التحري
Play
بعد التحري
النزاعات العشائرية .. رصاص عشوائي يهدد السلم المجتمعي - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-04
Play
النزاعات العشائرية .. رصاص عشوائي يهدد السلم المجتمعي - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-04
Morning Live
Play
Morning Live
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
Play
المصانع العراقية - الحلقة ١١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
Play
مدينة سامراء - الحلقة ٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-04
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
Play
أشهر الحلويات العراقية وألذ الأطعمة - حلقة ٢ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-03
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.