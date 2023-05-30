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بعد حديث عالم صيني.. "اتهامات كورونا" تعود لمعمل ووهان
كورونا اليوم
2023-05-30 | 14:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,615 مشاهدة
اعتبر عالم صيني رفيع المستوى أنه لا ينبغي استبعاد احتمال تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني، في إشارة إلى المعمل الذي تتجه إليه الشكوك بمدينة ووهان وسط البلاد.
وقال الرئيس السابق للمركز الصيني لمكافحة الأمراض البروفيسور جورج غاو، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "يمكنك دائما الشك في أي شيء. هذا علم لذا لا تستبعد أي شيء".
ووهان، المدينة التي تم فيها اكتشاف الفيروس لأول مرة، موطن لواحد من أكبر المختبرات الوطنية في الصين المعروف أنها أمضت سنوات في دراسة فيروسات كورونا، وهو معهد ووهان لعلم الفيروسات.
وترفض الحكومة الصينية أي إشارة إلى أن الفيروس ربما يكون قد نشأ في مختبر ووهان.
وعادت نظرية تسرب الفيروس من المختبر إلى الظهور في فبراير الماضي، عندما قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، إن "هذا هو المكان الذي نشأ فيه (الفيروس) على الأرجح".
والعديد من العلماء يقولون إن الأدلة تشير إلى أن الأصل الطبيعي، الفيروس الذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، هو السيناريو الأكثر ترجيحا.
في تقرير اطلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال"، اتفقت 4 وكالات أميركية أخرى مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وقالت إن "تسربا معمليا حدث على الأرجح".
وتطرق جورج غاو إلى هذه النظرية في حديثه، وقال: "تم إجراء تحقيق رسمي في معهد ووهان لعلم الفيروسات، وفحص هذا المختبر مرتين من قبل الخبراء في هذا المجال".
وأضاف "أعتقد أن استنتاجهم هو أنهم يتبعون جميع البروتوكولات. لم يجدوا (أي) خطأ"، موضحاً "لكن يمكنك دائما الشك في أي شيء. هذا علم، لذا لا تستبعد أي شيء".
الى ذلك، قالت السفارة الصينية لدى بريطانيا، إن "ما يسمى التسريب المختبري كذبة من صنع القوى المعادية للصين، وهي ذات دوافع سياسية وليس لها أساس علمي".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "تورط مجتمع المخابرات الأميركية كان دليلا كافيا على تسييس تتبع المنشأ".
وأضافت المتحدثة: "بإعادة صياغة نظرية تسرب المختبر، لن تنجح الولايات المتحدة في تشويه سمعة الصين، وبدلا من ذلك فإنها ستضر فقط بمصداقيتها".
وحثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة على "احترام العلم والحقائق، والتوقف عن تحويل تتبع الأصول إلى شيء يتعلق بالسياسة والاستخبارات، والتوقف عن تعطيل التضامن الاجتماعي والتعاون بين الجهات".
وفي ديسمبر 2019، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف تم اكتشافها في ووهان.
وفي يناير 2020، أُعلن أنه تم التعرف على فيروس كورونا جديد (SARS-CoV-2) من عينات المرضى، وبعد شهر تم تسمية الفيروس رسميا باسم "SARS-CoV-2"، وتم تسمية المرض الناجم عنه باسم "كوفيد 19".
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