الصحة العالمية تقترح "جواز سفر صحي".. هذه تفاصيله

ووصف غيبريسوس، ومفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، اتفاق الشراكة الجديد الموقع اليوم الاثنين، بأنه "تاريخي".وقال تيدروس في حفل التوقيع بجنيف: "لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قيمة الحلول الصحية الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية".وأوضح أن شهادة كوفيد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ستتحول الآن إلى "منفعة عامة عالمية"، كخطوة أولى لإنشاء شبكة شهادات صحية رقمية عالمية.وأضاف أن الشبكة ستتوسع لتشمل أشياء مثل بطاقات التطعيم الروتينية الدولية الرقمية.وقالت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي في بيان: "إن الهدف من هذه الشهادة هو المساعدة في حماية الناس من التهديدات الصحية، بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل، وتسهيل التنقل العالمي".وأكد تيدروس أن هذا "سيكون جزءا مهما من جهودنا لتقوية الأنظمة الصحية ودعم الدول الأعضاء لدينا للاستعداد بشكل أفضل للوباء المقبل أو الجائحة المقبلة... يمكن للشبكة أيضا أن تلعب دورا حاسما في الحالات الإنسانية عبر الحدود من خلال ضمان وصول الأشخاص إلى سجلاتهم الصحية وبيانات اعتمادهم أثناء انتقالهم عبر الحدود بسبب النزاعات وأزمة المناخ وحالات الطوارئ الأخرى".كما أشارت كيرياكيدس في حفل التوقيع بأن الشهادة "وفرت حلا لمواطنينا وحماية لأنظمة الصحة العامة في الوقت نفسه وسط حالة عدم اليقين جراء الجائحة".وشدد تيدروس على أن نظام الشهادات الجديد "سيستند إلى مبادئ الإنصاف والابتكار والشفافية وحماية البيانات والخصوصية".