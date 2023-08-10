الكشف عن أرقام "صادمة" تخص إصابات كورونا

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.وأكدت أن "كوفيد-19" "لا يزال يمثل تهديدا كبيرا" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 آيار.وأشارت إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، حيث تم رصده منذ 9 آب في 48 دولة.