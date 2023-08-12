كورونا تغزو أمريكا مجدداً.. نيويورك تُسجل ارتفاعاً "كبيراً" بعدد الإصابات

وذكرت الصحيفة: "تظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بولاية نيويورك، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 55% عن الأسبوع السابق، بمتوسط 824 حالة يوميا على مستوى الولاية".وأشارت إلى أن "عدد المرضى في المستشفيات ازداد بنسبة 22%، أي أكثر من 100 مريض يوميا".وتشير التقارير الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن هذا الارتفاع لم يؤثر على نيويورك فقط، حيث تم تسجيل 8 آلاف حالة دخول إلى المستشفى في جميع أنحاء البلاد في غضون أسبوع، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن الماضي.