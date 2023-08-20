"متحور كورونا".. دولة عربية تتوقع تسجيل إصابات

وأوضح جنوحات في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن لا داعي للقلق من متحور "إيريس" الجديد كون 90 % من الجزائريين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس خلال انتشار متحور "أوميكرون".ولفت إلى أن متحور "إيريس"، سينتشر خلال الفترة المقبلة في الجزائر.وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا منذ نحو عام كامل، بسبب اكتساب الجزائريين لمناعة قوية ضد المرض.وأكد مهياوي أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أمر طبيعي في ظل التطور البيولوجي والإيكولوجي للفيروسات، مشيراً الى أن إثارة المخاوف حولها يزيد احتمالات نقص المناعة وتحديدا عند كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.