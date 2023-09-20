خلال أيام.. طرح لقاح مضاد لأحدث متحورات كورونا

ويستهدف اللقاح الجديد المتغير الفرعي أوميكرون "إكس بي بي 5.1" من "سارس-كوف-2".وحصل لقاح "سبيكيفاكس إكس بي بي 5.1" لشركة "موديرنا" على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأربعاء الماضي، حسب صحيفة "تايبيه تايمز".وقال تسينغ شو-هوي نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض إنه من المتوقع أن يكون اللقاح متاحا بحلول نهاية أيلول الجاري، على أمل أن يكون ذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمهرجان منتصف الخريف من يوم الجمعة المقبل حتى الأول من تشرين الأول، حيث تكون للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر الأولوية.وأضاف "تشير بيانات المراقبة طويلة المدى لدينا إلى أن معظم الحالات الخطيرة المرتبطة بـ"كوفيد-19″ هي لأشخاص يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر".وتم اكتشاف المتغير "إكس بي بي 5.1" في تشرين الأول 2022، والذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون الذي انتشر نهاية عام 2021.وتمتع المتحور "إكس بي بي 5.1″ بطفرة ساعدته في التغلب على دفاعات الجسم المناعية، لكن هذه الخاصية نفسها قللت أيضا قدرته على إصابة الخلايا البشرية.