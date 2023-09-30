دولة عربية تعلن القضاء على "فيروس قاتل"

وقال رئيس الحكومة مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، إن الدولة المصرية استطاعت ذلك بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر وخلال أيام قليلة ستعلن أنها خالية من فيروس "سي".وفي منتصف سبتمبر الجاري، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، بأن مصر ستتسلم قريبا من منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من "فيروس سي" (التهاب الكبد C).وأضاف أن "مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي الفيروس بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعّال للمرضى".وأوضح أن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة.