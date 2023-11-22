انتشار متحور جديد من كورونا والصحة العالمية تُحذر

وقالت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن "الفيروس سارس-كوف-2، ينتشر في كل بلد في الوقت الحالي ولا يزال يشكل تهديدا".وأضافت خلال نقاش على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة "علينا أن نبقى يقظين لأن الفيروس ينتشر ويتطور ويتغير"، وفق ما نقلت "فرانس برس".حاليا هناك ثلاث متحورات جديدة تثير القلق هي XBB.1.5 وXXB.1.16 وEG.5 وست متحورات قيد المراقبة، من دون أن تبلغ مستوى إثارة القلق.ويجري نقل إحدى المتحورات الست، هي BA.2.86، إلى المستوى الأعلى بين المتحورات المثيرة للقلق.ووفق كيرخوف "لا نرى تغييرا في خطورتها" مقارنة بالمتحورات الفرعية الأخرى، لكننا "شهدنا زيادة بطيئة وثابتة في رصدها في أنحاء العالم".وتنشر منظمة الصحة العالمية أيضا تقييما جديدا لمخاطر المتحور EG.5، والتي تمثل نحو نصف التسلسلات المشتركة عالميا، علما بأن منظمة الصحة العالمية لم ترصد أيضا تغييرا في خطورتها.