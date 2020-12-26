الصحة: الموقف الوبائي في الأيام الماضية أظهر تصاعد نسب الشفاء لـ90%

اعلنت وزارة الصحة، السبت، أن الموقف الوبائي في الأيام الماضية أظهر تصاعد نسب الشفاء لـ90% وانخفاض عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، "أظهر الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية تصاعد نسب الشفاء التي بلغت ٩٠٪؜ ، وأنخفاض عدد الاصابات والوفيات ونسبة الحالات الموجبة التي وصلت الى ٣٪؜ من النماذج المختبرية المفحوصة بالرغم من ازدياد اعداد الفحوصات الى عشرة اضعاف ما كانت عليه قبل اشهر".

وأضافت "تعكس تلك النتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة متمثلة بقياداتها وجيشها الابيض الباسل حيث تم توسيع القدرات التشخيصية من خلال انشاء اكثر من ٦٠ مختبرا في عموم العراق مع اضافة ١٤ الف سرير من خلال افتتاح عدد من المراكز والردهات الوبائية في مختلف محافظات العراق مع توفير كافة الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية لعلاج مرضى الكورونا".

ولفتت الى أن "الانجاز الكبير لوزارة الصحة والبيئة لا يعني اننا وصلنا الى حالة انحسار الوباء او السيطرة عليه اذ ما زال الخطر قائمًا وخاصة بعد ان تم تسجيل تحور جيني في الفيروس وظهور سلالات جديدة في عدة بلدان والتي لا تتوفر المعلومات الكافية عن شدة ضراوتها و مدى استجابة اللقاحات لها علما بانها اسرع انتشارا من السلالة السابقة".