معاودة ارتفاع الاصابات اكثر من الف.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.







كما سجلت تماثل 1487 حالة للشفاء من كورونا





وسجلت الوزارة 9 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق وسجلت الوزارة 1013 إصابة جديدة بفيروس كوروناكما سجلت تماثل 1487 حالة للشفاء من كوروناوسجلت الوزارة 9 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق