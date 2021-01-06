صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

​اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا واعداد الشفاء والوفيات.





وبلغ عدد الاصابات 296 موزعة كالآتي:

أبو دشير-------------------2

الإسكان--------------------4

الاعلام---------------------7

البياع----------------------8

التاجي--------------------5

الحرية--------------------5

الدورة--------------------45

الدولعي-------------------2

السيدية-------------------7

الشرطة الرابعة ------------1

الشعلة--------------------3

الصالحية -----------------2

الطارمية ------------------18

العامرية------------------6

العطيفية----------------- 6

الغزالية-------------------3

القادسية -----------------6

الكاظمية-----------------2

اللطيفية------------------2

المحمودية---------------10

المكاسب -----------------2

المنصور -----------------11

المواصلات---------------3

الوشاش------------------4

اليرموك -----------------12

اليوسفية-----------------1

جكوك-------------------1

حي الجامعة-------------15

حي الجهاد--------------17

حي الخضراء--------------1

حي العامل--------------2

حي العدل --------------15

حي الفرات---------------4

سويب------------------2

سكنة جانب الرصافة-------3

محافظة النجف -----------1



الشفاء: 140.. الوفيات: لا توجد أبو غريب -----------------58أبو دشير-------------------2الإسكان--------------------4الاعلام---------------------7البياع----------------------8التاجي--------------------5الحرية--------------------5الدورة--------------------45الدولعي-------------------2السيدية-------------------7الشرطة الرابعة ------------1الشعلة--------------------3الصالحية -----------------2الطارمية ------------------18العامرية------------------6العطيفية----------------- 6الغزالية-------------------3القادسية -----------------6الكاظمية-----------------2اللطيفية------------------2المحمودية---------------10المكاسب -----------------2المنصور -----------------11المواصلات---------------3الوشاش------------------4اليرموك -----------------12اليوسفية-----------------1جكوك-------------------1حي الجامعة-------------15حي الجهاد--------------17حي الخضراء--------------1حي العامل--------------2حي العدل --------------15حي الفرات---------------4سويب------------------2سكنة جانب الرصافة-------3محافظة النجف -----------1الشفاء: 140.. الوفيات: لا توجد