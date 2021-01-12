ذي قار تشهد ارتفاعا للاصابات بكورونا

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، ان محافظة ذي قار سجلت 8 اصابات بفيروس كورونا في عموم المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "المحافظة سجلت 8 اصابات جديدة، بينها اربعة تماثلت للشفاء".