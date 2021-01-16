لا توجد وفيات.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، السبت، عن الموقف الوبائي للدائرة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





أبو دشير --------8

أبو غريب ------22

الاعلام----------9

البياع-----------11

التاجي----------2

الحرية----------9

الدورة----------17

السيدية---------9

الشعلة----------7

الصالحية--------4

الطارمية---------2

العامرية---------9

الغزالية----------11

الكاظمية--------- 6

المحمودية-------22

المنصور----------7

المعالف----------6

اليرموك----------4

حي الجهاد--------12

حي العامل-------10

حي الخضراء-------6

حي الفرات--------5



الشفاء: 233.. الوفيات: لا توجد وبلغ عدد الاصابات 198 موزعة كالآتي:أبو دشير --------8أبو غريب ------22الاعلام----------9البياع-----------11التاجي----------2الحرية----------9الدورة----------17السيدية---------9الشعلة----------7الصالحية--------4الطارمية---------2العامرية---------9الغزالية----------11الكاظمية--------- 6المحمودية-------22المنصور----------7المعالف----------6اليرموك----------4حي الجهاد--------12حي العامل-------10حي الخضراء-------6حي الفرات--------5الشفاء: 233.. الوفيات: لا توجد