ذي قار تسجل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا



سجَّلت محافظة ذي قار اليوم الجمعة ارتفاعاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتواصل ارتفاعها منذ اكثر من اسبوعين ، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 6 مصابين بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما كان عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة 1973 فحصا لاشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس".

واضاف ان "المحافظة شهدت حالة وفاة واحدة خلال خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع المصدر ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبه ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 23946 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23004 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.