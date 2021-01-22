أقل من 700 إصابة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن عدد الفحوص المخبرية ليوم 22 كانون الثاني، بلغ 37828.