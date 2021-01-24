صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، الموقف الوبائي لدائرته واعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.



وبلغ عدد الاصابات 113 موزعة كالآتي:

أبو غريب ----------6

البياع--------------7

التاجي-------------2

الحرية-------------9

الدورة-------------13

الرحمانية-----------1

السيدية------------7

الشعلة-------------5

الطارمية------------4

العامرية-------------1

العطيفية------------1

العلاوي-------------2

الغزالية-------------2

القادسية------------4

الكاظمية-----------3

اللطيفية------------3

المحمودية---------11

المنصور------------2

اليرموك------------4

اليوسفية -----------1

حي الجامعة--------11

حي الجهاد---------3

حي العامل---------2

شارع حيفا---------2



الشفاء: 191.. الوفيات: 1 أبو دشير------------7أبو غريب ----------6البياع--------------7التاجي-------------2الحرية-------------9الدورة-------------13الرحمانية-----------1السيدية------------7الشعلة-------------5الطارمية------------4العامرية-------------1العطيفية------------1العلاوي-------------2الغزالية-------------2القادسية------------4الكاظمية-----------3اللطيفية------------3المحمودية---------11المنصور------------2اليرموك------------4اليوسفية -----------1حي الجامعة--------11حي الجهاد---------3حي العامل---------2شارع حيفا---------2الشفاء: 191.. الوفيات: 1