الصحة تسجل 813 اصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1585 حالة شفاء من فيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم تسجيل 1585حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فضلاً عن 813 إصابة، بالإضافة إلى 7 حالات وفيات".