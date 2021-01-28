943 إصابة جديدة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا في العراق. فيما أشارت إلى تسجيل 943 إصابة جديدة بالفيروس، و 1933 حالة شفاء، مقابل 6 حالات وفاة.