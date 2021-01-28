من الأفضل إلى الأسوأ.. تعرف على استجابة دول العالم لكورونا

وأجرى معهد "لوي" في سيدني تقييما لنحو مئة دولة بناء على ستّة معايير، من بينها عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وعدد الوفيات ووسائل الكشف عن الإصابات.وجاء في بيان المعهد المستقل أن "هذه المؤشرات تُظهر إلى أي مدى أحسنت الدول أو أساءت في الاستجابة للوباء".وإلى جانب نيوزيلندا التي نجحت إلى حدّ بعيد في السيطرة على الوباء بفضل إغلاق حدودها وتدابير العزل وآلية "سريعة ونشطة" لإجراء الفحوص، دخلت فيتنام وتايوان وتايلاند وقبرص ورواندا وآيسلندا وأستراليا ولاتفيا وسريلانكا إلى لائحة الدول العشر الأولى التي كانت لديها الاستجابات الأفضل للأزمة الصحية.وتحلّ البرازيل في أسفل قائمة التصنيف، بعد الولايات المتحدة وإيران وكولومبيا والمكسيك.وتعدّ البرازيل أكثر من 428 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وتأتي بعد الولايات المتحدة كأكثر دولة تضررت من حيث عدد الوفيات.