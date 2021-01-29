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الصحة تحذر من خطورة عودة الارتفاع في الاصابات بكورونا وتطالب بهذا الاجراء!
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الصحة تحذر من خطورة عودة الارتفاع في الاصابات بكورونا وتطالب بهذا الاجراء!

المصدر:
السومرية
5,916 مشاهدة

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من خطورة عودة الارتفاع في الاصابات بكورونا وما يصاحبها من زيادة في الوفيات.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " دول العالم المختلفة تشهد زيادة خطيرة في عدد الاصابات والوفيات في ظل شلل تام لاقوى الانظمة الصحية امام جائحة كورونا الخطيرة على الرغم من انطلاق حملات استخدام اللقاحات في تلك البلدان نتيجة ضراوة الموجة الثانية التي ثبت انها أقسى وأشد فتكا من الموجة الاولى بسبب ظهور السلالات الخطرة و منها السلالة البريطانية و الجنوب افريقية".
واضاف البيان: "لقد كررت وزارة الصحة في بياناتها المتعددة وتصريحات مسؤوليها في مختلف القنوات الاعلامية والمواقع الخبرية على تحذير اهلنا من التهاون وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية بسبب وضعنا الوبائي المتحسن، لكن للاسف الشديد لم تلقَ هذه البيانات والتصريحات الاستجابة المطلوبة".
وتابع انه "بالرغم من تحسن الوضع الوبائي بشكل واضح نتيجة ازدياد القدرة التشخيصية وتوسع السعة السريرية والقدرة العلاجية الامر الذي ادى الى زيادة نسبة الشفاء وهبوط الوفيات بشكل كبير، الا ان مؤشرات الموقف الوبائي في العراق الى زيادة بسيطة في الاصابات خلال الاسبوعين الاخيرين وهذا قد ينبئ بمقدمات لموجة ثانية من الجائحة قد تكون -لاسمح الله- اسوء من الاولى نتيجة غياب الألتزام بالاجراءات الوقائية و التهاون الواضح من أغلب المواطنين".
واوضح: "اننا نحذر من خطورة عودة الارتفاع في الاصابات وما يصاحبها من زيادة في الوفيات، الامر الذي قد يضطر وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى اتخاذ القرارات والاجراءات الاكثر تشدداً كالحظر الجزئي وغلق المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية لقطع سلسلة انتشار العدوى و حماية المواطنين من الأثار الكارثية للموجة القادمة".
وبحسب البيان، دعت الوزارة المواطنين الى تطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل اثناء التحية والسلام والتوقف عن اقامة التجمعات البشرية الكبيرة بشكل عاجل".
وذكر البيان: "نؤكد على الوزارات وكافة الموسسات الحكومية والقطاع الخاص بالالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتطبيق الاجراءات الوقائية في مؤسساتهم وحث منتسبيها على ارتداء الكمامات طيلة الدوام الرسمي وتطبيق قواعد التباعد الجسدي وعدم استئناف اي نشاطات ذات تجمعات بشرية".
وطالب القنوات والمؤسسات الاعلامية كافة بتكثيف جهودها الاعلامية لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية".
واردف البيان: "نطمئن المواطنين الكرام الى ان وزارة الصحة و دوائر الصحة في بغداد والمحافظات مستمرة في توفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية الوقائية و التشخيصية والعلاجية وتوسعة السعة السريرية لاستيعاب الزيادة المتوقعة بعدد الاصابات وتهيئة الخطط الكفيلة للتعامل مع التحديات الصحية القادمة".
واختتم البيان بالقول: "نكرر الشكر والتقدير لكوادرنا من ابطال الجيش الابيض العاملين في مؤسساتنا الصحية، كما نشكر الوزارات والمؤسسات الدينية والقنوات الاعلامية وكل الجهات التي تقف داعمة بشكل مستمر لجهود وزارة الصحة في مواجهة هذا الوباء الوبيل".
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