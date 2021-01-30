تسجيل 50 اصابة جديدة بكورونا في ديالى.. فماذا عن الوفيات؟

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، تسجيل 50 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.



وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "دائرة الصحة سجلت 50 اصابة جديدة بفايروس كورونا من خلال الفحص المختبري لـ 1399 حالة اشتباه بالفيروس"، مبينا انه "تم تسجيل اول حالة وفاة بعد 20 يوما على غياب الوفيات في المحافظة".

وأضاف، أن "حالات الشفاء كانت 30 حالة سجلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ليكون اجمالي الحالات التي سجلت منذ ظهور المرض العام الماضي 22738 حالة بنسبة 98% من اجمالي الاصابات المؤكدة البالغة 23178".