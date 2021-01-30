انخفاض جديد في أعداد الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 775 إصابة جديدة بالفيروس، و 1317 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة.

