صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، السبت، الموقف الوبائي للدائرة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.

وبلغ عدد الاصابات 178 موزعة كالآتي:

الإسكان-----------------2

الاعلام------------------4

البياع-------------------9

التاجي-----------------4

التراث------------------2

الحارثية-----------------1

الحرية-----------------16

الدورة------------------15

السيدية-----------------8

الشرطة الخامسة----------1

الشعلة -----------------18

الطارمية----------------4

العامرية-----------------2

العلاوي------------------1

الغزالية------------------4

القادسية -----------------1

الكاظمية ----------------9

المحمودية--------------31

المنصور------------------1

المواصلات---------------1

الوشاش------------------1

اليرموك------------------4

حي الجامعة---------------1

حي الجهاد---------------14

حي الخضراء--------------3

حي العامل---------------4

حي العدل----------------1

حي الفرات----------------1

سكنة جانب الرصافة-------- 4



الشفاء: 180.. الوفيات: 1 أبو غريب --------------11الإسكان-----------------2الاعلام------------------4البياع-------------------9التاجي-----------------4التراث------------------2الحارثية-----------------1الحرية-----------------16الدورة------------------15السيدية-----------------8الشرطة الخامسة----------1الشعلة -----------------18الطارمية----------------4العامرية-----------------2العلاوي------------------1الغزالية------------------4القادسية -----------------1الكاظمية ----------------9المحمودية--------------31المنصور------------------1المواصلات---------------1الوشاش------------------1اليرموك------------------4حي الجامعة---------------1حي الجهاد---------------14حي الخضراء--------------3حي العامل---------------4حي العدل----------------1حي الفرات----------------1سكنة جانب الرصافة-------- 4الشفاء: 180.. الوفيات: 1