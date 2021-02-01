صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاءات والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على النحو التالي:

وبلغ عدد الاصابات 259 موزعة كالآتي:



ابو غريب --------------17

الإسكان---------------5

الاعلام ----------------14

البياع-----------------25

الحرية----------------14

الخطيب---------------1

الدورة----------------12

الدولعي---------------3

السيدية--------------- 13

الشالجية --------------3

الشعلة ---------------13

الطارمية ---------------3

العامرية---------------8

العطيفية --------------7

العلاوي---------------3

الغزالية---------------3

القادسية --------------8

الكاظمية -------------12

المحمودية-----------22

المنصور--------------7

المواصلات------------5

الوشاش---------------1

اليرموك--------------7

حي الجامعة-----------8

حي الجهاد------------12

حي الخضراء-----------3

حي العامل------------7

حي العدل------------- 6

كرادة مريم-------------3

سكنة جانب الرصافة -----4 أبو دشير --------------10ابو غريب --------------17الإسكان---------------5الاعلام ----------------14البياع-----------------25الحرية----------------14الخطيب---------------1الدورة----------------12الدولعي---------------3السيدية--------------- 13الشالجية --------------3الشعلة ---------------13الطارمية ---------------3العامرية---------------8العطيفية --------------7العلاوي---------------3الغزالية---------------3القادسية --------------8الكاظمية -------------12المحمودية-----------22المنصور--------------7المواصلات------------5الوشاش---------------1اليرموك--------------7حي الجامعة-----------8حي الجهاد------------12حي الخضراء-----------3حي العامل------------7حي العدل------------- 6كرادة مريم-------------3سكنة جانب الرصافة -----4

الشفاء: 200.. الوفيات: 1