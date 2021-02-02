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الصحة تؤكد تصاعد نسب الاصابات بـ"كورونا" وتلوح بالحظر الشامل

10,302 مشاهدة

أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، تصاعد نسب الاصابات بفايروس "كورونا" بشكل تدريجي خلال الاسابيع الثلاثة، فيما لوحت بالحظر الشامل في حال تدهور الوضع الوبائي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "حرصت من خلال بياناتها وتصريحات خبرائها طيلة الفترة الماضية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين من التهاون بتطبيق الاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وخطورة التجمعات، وأكدت على أن تحسن الوضع الوبائي في العراق لا يعني ان العراق قد تعدى مرحلة الخطر وانه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير وأن الاصابات ممكن أن ترتفع مرة اخرى".
 
وأضاف البيان "للاسف الشديد لم تكن الاستجابة من المواطن بالشكل المطلوب، بل عادت كل مظاهر التجمعات البشرية من مجالس العزاء والاحتفالات وارتياد دور العبادة، واستئناف مظاهر التحية والسلام المعتادة كالمصافحة والمعانقة والتقبيل".

واعتبر البيان أن "مؤشرات الرصد الوبائي الفعال لمؤسساتنا الصحية في بغداد والمحافظات اشارت الى تصاعد نسب الاصابات بشكل تدريجي خلال الاسابيع الثلاثة الماضية وبلغت اليوم (١١٣٥) اصابة وهو اعلى رقم منذ اكثر من شهر"، مؤكدة أنه "حسب التوقعات الوبائية فان الاصابات ستستمر بالزيادة للايام القادمة في حال استمرار التهاون بالاجراءات الوقائية".

واعربت الوزارة في بيانها عن اسفها "لضياع فرصة القضاء على الوباء في العراق بشكل تام خلال الفترة الماضية بسبب ضعف تعاون المواطنين مع وزارة الصحة في تطبيق الاجراءات الوقائية والحفاظ على الانجاز الذي حققه العراق بنزول نسب الاصابات والوفيات وازدياد حالات الشفاء بفضل الجهود التي بذلتها الصحة وكوادر جيشها الابيض البطل والجهات الساندة، والتي كانت تهدف الى السيطرة على الوباء تمهيدا لدخول اللقاحات الى العراق والذي بات قريبا جدا وتحديدا في اواخر هذا الشهر وبدأ برنامج اللقاحات للفئات ذات الاختطار العالي".

وجددت الوزارة تحذيرها من "الاستمرار بهذا التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية"، داعية الى "الالتزام التام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف عند التواجد مع الاخرين وتجنب المصافحة والمعانقة والتقبيل عند تبادل التحية مع الاخرين والامتناع عن أقامة التجمعات الاجتماعية والثقافية والدينية".

وأكدت الوزارة على "وزارات الدولة كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية بمختلف مجالاتها واختصاصاتها الزام موظفيها بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين اثناء الدوام واصدار تعليمات مشددة في مؤسساتهم لتنفيذ الاجراءات الوقائية وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية". 

وتابع البيان "كما نهيب بالقائمين على العتبات المقدسة والمزارات والشريفة ودور العبادة كافة بتطبيق الاجراءات الوقائية بشكل تام وخاصة بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بشكل كامل ومنع التجمعات البشرية الكبيرة".

ولفتت وزارة الصحة الى أنه "من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستراقب الوضع الوبائي عن كثب وستتخذ الاجراءات الاكثر تشددا في حال تدهور الوضع الوبائي وازدادت الاصابات بشكل خطير ومنها فرض الحظر الشامل والغلق التام للمؤسسات وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل الاصابات والوفيات لانقاذ حياة المواطنين".
 
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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